Ontdek de vernieuwde Porsche Taycan 2024

Verwelkom de toekomst van de elektrische mobiliteit met de vernieuwde Porsche Taycan 2024. Als een symbool van innovatie en kracht heeft Porsche deze elektrische sportwagen een indrukwekkende facelift gegeven. Met een fusie van ongeëvenaarde prestaties, geavanceerde technologieën en een verfijnd design, is de Taycan 2024 een rijdend meesterwerk.

Krachtig statement van vermogen

In het kloppende hart van de vernieuwde Taycan Turbo S schuilt een indrukwekkende kracht van 952 pk: een ware krachtpatser. Ervaar een explosieve acceleratie van 0 naar 100 km/u in slechts 4,8 seconden voor de Taycan. Dit is 0,6 seconden sneller dan voorheen. De Taycan Turbo S sedans haalt binnen 2,4 seconden de snelheid van 100 km/u. Dit is bijna een halve seconde sneller dan eerder. Het gerucht gaat dat Porsche een nóg krachtigere versie van de Taycan aan het ontwikkelen is.

Actieradius en laadtijden die de norm uitdagen

In de nieuwste iteratie van de Taycan, de 2024-editie, heeft…