Ontdek de 3 meest waardevaste occasions van dit moment 

Je hebt besloten of overweegt om een occasion te kopen. Zo geniet je van een kwalitatief goede auto, zonder de volle aanschafprijs te hoeven betalen. Maar naast een lagere aanschafprijs, is het wel fijn als de auto die je gekocht hebt enigszins waarde blijft behouden. Als je toe bent aan een nieuwe auto kun je deze auto dan weer voor een redelijke prijs verkopen.

Maar wanneer blijft een auto zijn waarde behouden? De staat van de auto is hierin natuurlijk heel belangrijk. Wanneer de auto nog relatief nieuw is, of altijd heel goed verzorgd is, zal deze automatisch meer waard zijn. Ook de kleur van een auto kan invloed hebben op de verkoopprijs. Felle kleuren verkopen vaak minder goed. Maar het allerbelangrijkste voor de waardevastheid van een auto is de populariteit van het model. Als er geen vraag is naar de desbetreffende auto, dan zal de waarde van de auto gaan dalen.

In dit artikel lees je meer over de 3 meest waardevaste auto’s van dit moment.

#1 Toyota Yaris…