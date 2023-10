Ontdek Bitcoin Mining van Basics tot Eigen Miner💰

Goedemorgen, crypto enthousiastelingen! Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van “CryptoKimmy legt uit.” Vandaag gaan we dieper in op een van de meest intrigerende aspecten van de cryptowereld: Bitcoin mining.

Wat is Bitcoin Mining? 🧐

Bitcoinmining is het proces waarbij nieuwe Bitcoin-transacties worden geverifieerd en toegevoegd aan de openbare grootboek, de blockchain. Het wordt uitgevoerd door miners, mensen die krachtige computers gebruiken om complexe wiskundige problemen op te lossen. Deze problemen zijn nodig om de transacties te beveiligen en de blockchain in stand te houden.

Wat is een Miner? ⛏️

Een miner is een individu of een entiteit die deelneemt aan het miningproces. Ze zetten hun computerkracht in om transacties te verwerken en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Als beloning voor hun inspanningen ontvangen miners Bitcoin.

Wat is een Mining Farm? 🏭

Een mining farm is een faciliteit met een groot aantal krachtige computers die zijn…