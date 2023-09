Ongewoon ingetogen: de Alienware Aurora R16 gaming desktop

De Alienware Aurora R16 is een van de meer conventioneel ogende gaming pc’s die het merk heeft geïntroduceerd.

De desktop pc’s van Alienware spreken doorgaans tot de verbeelding met een bijzonder ontwerp. De nieuwe Aurora R16 heeft een aanmerkelijk conventioneler design.

Alienware is een merk dat aan de andere kant van de Atlantische oceaan bekender is dan hier. Dat het merk, sinds alweer heel wat jaren een dochterbedrijf van Dell, hier überhaupt naamsbekendheid geniet, heeft het vooral te danken aan de exotische designs van de gaming laptops en desktops waar het in specialiseert. Die deden altijd recht aan de merknaam, daarmee handig inspelend op de Amerikaanse hang naar het bovennatuurlijke. Een keerzijde van de producten van het bedrijf was altijd het formaat. Het is juist dat aspect dat de Alienware Aurora R16 belooft aan te pakken – terwijl de prestaties er volgens de makers niet onder moeten lijden.

Alienware Aurora R16: 40% kleiner

De…