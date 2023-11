ongenaakbaar Jong Oranje koestert de nul – Voetbal International

Vroeg in de tweede helft was het toch nog even schrikken voor Jong Oranje in Almere. De talenten van coach Michael Reiziger verzuimden om de 1-0 voorsprong verder uit te bouwen en dus bleven de bezoekers hopen op een stunt. In de vijftigste minuut kwam de kans: na een afgeslagen vrije trap haalde Liam Jessop uit richting korte hoek, maar Raatsie was snel bij de grond en bracht redding.