Ongelukken tijdens sport en spel: hoe zit het met aansprakelijkheid?

Wist je dat er andere regels voor aansprakelijkheid gelden bij sport en spel? Er is namelijk altijd een zeker risico , vooral bij team- of groepsactiviteiten. Normaal gesproken ben je aansprakelijk als je iets doet wat niet mag, maar bij sport en spel wordt niet alles wat normaal fout is ook als fout gezien. Dus, hoe zit het met aansprakelijkheid bij sport en spel ? Lees er hier meer over!

Aansprakelijkheid in sport en spel

Bij sport- en spelsituaties wordt aansprakelijkheid bekeken op basis van de regels voor onrechtmatige daden. Dit staat allemaal in het Burgerlijk Wetboek. Maar in deze gevallen gelden iets andere normen en wordt iemand minder snel aansprakelijk gesteld dan in normale, dagelijkse situaties. Hoe bepaal je dan onrechtmatig gedrag?

Bepalen van onrechtmatig gedrag

Bij sport en spel wordt iets pas als fout gezien als het de spelregels overtreedt of veel gevaarlijker is dan normaal bij dat spel. De gedachte is dat iedereen die meedoet aan sport of spel weet dat er bepaalde…