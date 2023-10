‘Onfatsoenlijk, ze denken dat ze boven de wet staan’

Johan Derksen kan zich de ergernis bij AZ over de wijze waarop Ajax Alex Kroes heeft proberen los te weken bij de Alkmaarse club goed voorstellen.

In augustus werd bekend dat Kroes vanaf 15 maart aanstaande als algemeen directeur aan de slag gaat bij Ajax. Het nieuws kwam toen als een verrassing voor AZ. Vanwege een concurrentiebeding mocht Kroes pas per 1 september 2024 in dienst treden bij Ajax; uiteindelijk kwam de Amsterdamse club met AZ een indiensttreding vanaf 15 maart overeen.

De Telegraaf pakte donderdagavond uit met het verhaal dat Ajax volgende week om de tafel gaat met AZ om een nog eerdere overgang van Kroes te bewerkstelligen. Dat AZ de werkwijze van Ajax eerder hekelde en een eerder overgang van Kroes in eerste instantie tegenhield, kan Derksen zich goed voorstellen.



Artikel gaat verder onder video



“Het komt allemaal weer omdat het arrogante Ajax zo’n directeur gaat benaderen en daarbij niet het fatsoen heeft om van tevoren even contact op te nemen met AZ….

