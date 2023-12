OnePlus 12 en 12R komen naar de Benelux

Na een eerdere release in eigen land, gaat Chinese smartphone fabrikant OnePlus haar nieuwe generatie smartphones nu ook in de Benelux uitbrengen. De OnePlus 12 en OnePlus 12R zullen naar verluidt op 23 januari in de Nederlandse schappen liggen.

Veel details ontbreken nog

Heel veel meer dan dat weten we helaas nog niet over de aanstaande release. OnePlus heeft bijvoorbeeld nog geen prijzen bekend gemaakt voor beide modellen. De reeds beschikbare OnePlus 11 kost in Nederland doorgaans rond de 819 euro. Gezien de recente trend van stijgende prijzen zal het verbazen als de OnePlus 12 niet een flink stuk duurder wordt. In China kost dit model omgerekend minstens 560 euro, afhankelijk van de uitvoering. Echter zijn prijzen in die markt vaak een stuk lager dan in de EU.

Ook wat betreft de specificaties van de nieuwe toestellen kunnen we vanwege de eerdere release in China gelukkig meer duidelijkheid verschaffen. De OnePlus 12 komt standaard met een Qualcomm…