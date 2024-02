OneDrive uitschakelen in Windows | Clickx

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Klaar met alle OneDrive-meldingen in Windows? Of wil je gewoon niet dat de clouddienst een back-up maakt van je data? OneDrive uitschakelen? We laten je zien hoe je dat doet. Microsoft wil maar al te graag dat je zijn clouddienst gebruikt voor back-ups. Je vindt de app van de clouddienst dan ook standaard ingeschakeld op nieuwe Windows-systemen. Handig als je graag gebruikmaakt van OneDrive voor back-ups. Gebruik je liever Google Drive (of zelfs helemaal geen cloudopslag), dan is de app eerder een sta-in-de-weg die ongewenste meldingen stuurt.

Gelukkig laat Microsoft het toe dat je de clouddienst volledig uitschakelt op Windows. Die zal dan geen data meer met de cloud synchroniseren én je hoeft er ook niet bang voor te zijn dat ze dan nog samen met je systeem opstart. Merk je dat je pc wat trager is of begint te worden na het opstarten, dan…