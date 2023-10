Onderzoek ING: meeste kansen bij ASML en Shell

De ING BeleggersBarometer daalt in september van 119 naar 101 punten. Deze daling kan grotendeels worden verklaard door een meer sombere kijk op de algemene economische situatie. Ruim 4 op de 10 beleggers vindt dat de economische situatie in de afgelopen drie maanden is verslechterd, een stijging van 15% ten opzichte van augustus. Een derde van de beleggers denkt dat de situatie gelijk is gebleven en 23% ziet een verbetering. De stand van 101 punten is zo goed als neutraal. Beleggers doen regelmatig een waardecheck op hun portefeuille en focussen op de lange termijn.



Over de toekomst zijn beleggers ook minder positief. 40% van de beleggers verwacht een verslechtering van de economische situatie in de aankomende 3 maanden. Dit was vorige maand nog 26%. Bijna de helft van de beleggers (45%) denkt dat de economische situatie ongeveer gelijk zal blijven. Slechts 23% voorziet een verbetering van de economie. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het sentiment van beleggers sluit aan…