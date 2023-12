Ondernemingsplan maken + voorbeeld – Je businessplan op papier

Leestijd: 11 minuten

Een ondernemingsplan oftewel bedrijfsplan is onmisbaar voor iedere organisatie die wil groeien. Of je nu een zzp’er bent, of al een groter bedrijf, zonder plan kom je nergens. Het schrijven van een ondernemingsplan helpt je jouw route tot succes op papier te zetten. Dit is vooraf handig, maar helemaal wanneer je druk aan het werk bent.

Een bedrijfsplan dient tijdens het runnen van je onderneming als naslagwerk om te kijken of je nog op de goede weg bent. Een ondernemingsplan maken is dus heel belangrijk, maar hoe doe je dat precies? Lees snel verder en ontdek precies hoe een business plan eruit ziet met een handig ondernemingsplan voorbeeld dat je zo kunt gebruiken.

Wat is een Ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan oftewel business plan is een document waarin precies staat wat er gaat gebeuren met het bedrijf. Niet alleen de visie voor de toekomst, maar ook hoe het bedrijf er intern uitziet, wat de kansen en gevaren zijn en hoe het bedrijf de…