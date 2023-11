ondernemers steeds tevredener over bedrijfssituatie

Leestijd: < 1 minuut

Nederlandse ondernemers tonen in 2023 een verhoogd optimisme over de staat van hun bedrijf, met een gemiddelde beoordeling van 7,5, een stijging ten opzichte van 7,2 in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) onder 1400 ondernemers, waarbij vooral de zakelijke dienstverlening en detailhandel een positievere kijk hebben.

Niet alle sectoren delen dit optimisme: in de horeca ligt het gemiddelde rapportcijfer op 6,9, met een kwart van de ondernemers die een onvoldoende scoren, het laagste in vergelijking met andere sectoren.

Persoonlijk welbevinden onder ondernemers scoort ook hoger, met een gemiddelde van 7,7, een lichte verbetering ten opzichte van 7,5 vorig jaar. Toch ervaart één op de tien ondernemers een persoonlijke score van 5 of lager, waarbij in de horeca dit cijfer op één op de vijf ligt. Stress en spanning zijn veelvoorkomende klachten.

Hoewel de meerderheid van de ondernemers geen financiële…