Zo Onderhoud je jouw Schoenen en gaan ze Langer Mee!

Schoenen maken de outfit. Ze zijn niet alleen een accessoire, maar ook een mooie investering. Met de juiste zorg gaan jouw schoenen vaak wel jarenlang mee en blijven ze er als nieuw uitzien. Weet jij hoe je ze goed verzorgd? Lees snel verder. Wij geven je een aantal handige tips. Zo heb je jarenlang plezier van jouw favoriete schoenen!

Maak ze op de juiste manier schoon

Ten eerste maak je ze natuurlijk op de juiste manier schoon. Je denkt misschien dat een schoen vol met vlekken klaar is. Toch gaan ze met een poetsbeurt vaak nog een lange tijd mee. Vermijd ten alle tijden de wasmachine. Dit kan het materiaal juist beschadigen. Reinig ze met de hand en gebruik eventueel een milde zeep of speciale schoonmaakmiddelen.

Spray ze in

In de schoenenwinkel promoten ze vaak hun eigen schoensprays. Dat doen ze niet alleen voor een hogere omzet. Je beschermt je schoenen hier namelijk goed mee. Spray ze in met een water- en vuilafstotende spray. Zo ga je vlekken tegen en tast water je schoenen niet aan. Dat is vooral belangrijk bij materialen zoals suède en leer. Deze zijn namelijk wat gevoeliger. Met een spray gaan ze langer mee.

Onderhoud je zolen

De zolen van je schoenen zie je vrijwel nooit. Toch is het belangrijk om deze eens in de zoveel tijd te controleren. Ook hier komen slijtage en beschadiging voor. Haal vuil en steentjes weg. Deze kunnen de schoen namelijk stukmaken. Daarnaast loop je er zo een stuk lekkerder op. Ziet je schoen er nog goed uit, maar is de zool kapot? Dan kun je deze gelukkig altijd laten vervangen.

Berg ze goed op

Ook is het belangrijk om je schoenen goed op te bergen. Heeft dat dan ook invloed op mijn schoenen? Jazeker! Bewaar ze dus op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht. Gebruik schoenendozen en schoenenrekken om je meest fijne schoenen op te bergen. Vul ze eventueel met papier of schoenspanners. Zo behouden ze hun vorm.

Extra tips

Tot slot geven we je graag wat extra tips mee. Hardnekkige vlekken verwijder je bijvoorbeeld gemakkelijk met een mix van bakpoeder en water. Dit absorbeert vuil en geuren. Gebruik regelmatig een zachte borstel of doek om vuilophoping tegen te gaan. Laat ook je schoenen volledig drogen voordat je ze opbergt. Zo ga je schimmelvorming tegen.

Je bepaalt dus zelf hoe lang jouw schoenen meegaan. Maak ze op de juiste manier schoon en spray ze van tevoren in. Onderhoud ook je zolen en berg ze daarnaast goed op. Zo loop je nog lang op dat mooie paar schoenen!