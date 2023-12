Ondanks Uitdagingen: Gemeenten Realiseren Financiële Meewind

Leestijd: < 1 minuut

In een verrassende wending van gebeurtenissen hebben Nederlandse gemeenten in 2022 meer geld overgehouden dan in het voorgaande jaar, ondanks hogere uitgaven voor energietoeslagen en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit fenomeen is grotendeels te danken aan verhoogde bijdragen vanuit het Rijk, zo blijkt uit een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS rapporteert dat het positieve saldo van de gemeenten in 2022 ruim 3,7 miljard euro bedroeg, een aanzienlijke toename ten opzichte van de 1,8 miljard euro in 2021.

Een sleutelfactor achter deze verbeterde financiële positie was de verhoogde uitkering van het gemeentefonds door de Rijksoverheid, die in 2022 op ruim 40 miljard euro uitkwam, bijna 5 miljard euro meer dan in het voorgaande jaar.

Deze toename hing samen met de noodzakelijke energietoeslag voor huishoudens met lagere inkomens, waarvoor gemeenten gecompenseerd werden via het gemeentefonds.

Naast…