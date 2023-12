Ondanks nieuwe relatie blijft Sylvie Meis uit de kleren gaan voor geld

De moeder aller BN’ers heeft niet lang na haar scheiding met een Duitse kunstkerel weer een ouderwetse Hollander aan de haak geslagen: Wim Beelen, met prominente plek in de Quote 500. Zowel Sylvie als Wim verdienen goed geld, maar er kan altijd meer in het laatje.

Luchtige Sylvie maakt comeback

Sylvie Meis is een merk, en merken moeten producten pushen. Stilzitten en mooi doen op het ruim bemeten bootje van Beelen is er dus niet bij, ze blijf haar 1,4 miljoen volgers op Instagram daarom bestoken met lingeriereclame voor een Duitse kruidenier. Een opluchting voor een groot deel van haar achterban, vermoeden we. Bekijk haar laatste goodies in de video hieronder: