Onbekende dochter Linda de Mol duikt op

Héél even werd gedacht dat Linda de Mol een stiekeme worp had gelegd toen we even niet keken. Ervan uit gaande dat Vieze Jeroentje er voorlopig niet op mag wegens slecht gedrag, leek dit onwaarschijnlijk. Maar wie is dan toch die infantiele trien in die roze winterjas?

Onherkenbaar

Het blijkt toch echt Noa Vahle: de enige dochter die de showbizzveteraan (voor zover bekend is) gebaard heeft. Noa heeft onlangs een shoot gedaan voor één van haar moeders blaadjes, de Linda.Meiden, en staat haast onherkenbaar op de foto.

Groot kind

Mogelijk ligt het aan de barre weersomstandigheden waar Noa mee kampte toen de foto geschoten werd. “Lachen met -17 graden,” schrijft ze bij haar post op Instagram. Een betere titel was waarschijnlijk “lachen met -17 jaar” geweest. Noah lijkt namelijk eerder op een uit de kluiten gewassen kind dan een volwaardige vrouw.

‘Ik moest drie keer kijken’

Volgers hebben er ook moeite mee. “Ik moest drie keer kijken……