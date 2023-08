Indruk maken op je Vrienden met deze Onbekende Bitcoin Feiten

Bitcoin is de bekendste cryptocurrency ter wereld, maar er zijn een aantal dingen die je misschien nog niet weet. Laten we eens kijken naar een aantal Bitcoin feiten en cijfers om je een vollediger beeld te geven van deze populaire, op blockchain gebaseerde cryptocurrency.

1. De kracht van de “B”

De termen “Bitcoin” met een hoofdletter “B” en “bitcoin” met een kleine letter “B” betekenen twee verschillende dingen. Als de B met een hoofdletter wordt geschreven, staat deze voor het overkoepelende concept van Bitcoin: de technologie, de gemeenschap, het protocol en de software. Als de b niet met een hoofdletter wordt geschreven, wordt de munteenheid, of terwijl de bitcoin koers beschreven.

2. Sneller dan supercomputers

De snelste supercomputer ter wereld, de Summit, werkt met 122,3 petaflops, wat neerkomt op een quadriljoen floating-point bewerkingen per seconde. Als je kijkt naar het hele Bitcoin-netwerk, dan is de verwerkingskracht ongeveer 80.704.290 petaflops. Maar een supercomputer kan verschillende dingen doen, terwijl het enige wat het Bitcoin-netwerk doet is blokken toevoegen aan de blockchain.

3. Liberland

In april 2015 werd een micronatie tussen Kroatië en Servië geboren die bekend staat als Liberland. Het werd opgericht door Vít Jedlička, een politicus, publicist, activist en president van Liberland. De officiële munteenheid van Liberland is bitcoin. De regering gelooft dat Bitcoin en de onderliggende concepten van blockchain een veilige en transparante methode bieden voor het vastleggen van elektronische, financiële en fysieke activa.

4. Bitcoins verliezen

Het verliezen van je Bitcoin-adres, ook wel je privésleutel genoemd, betekent niet alleen dat je je unieke identificatie kwijtraakt; het betekent ook dat je alle bitcoins in je portemonnee kwijtraakt. Uit onderzoek blijkt dat minstens 60 procent van alle Bitcoin-adressen spookadressen zijn, wat betekent dat een groot deel van de mensen die Bitcoins gebruiken hun adres kwijt zijn en geen toegang hebben tot hun portemonnee.

5. De mysterieuze maker

In 2009 introduceerde een persoon of een groep mensen, bekend onder de naam Satoshi Nakamoto, Bitcoin in de wereld. Eind 2010 verdween hij (of zij) van het internet en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Net zoals zijn identiteit gehuld is in mysterie, weet niemand echt of hij nog leeft of dood is. De enige communicatie die mensen met hem hadden was via e-mails en forums.

Zijn Bitcoin portemonnee bevat ongeveer 980.000 bitcoins, wat hem een van de rijkste mensen op aarde maakt.

6. De Satoshi

Als teken van respect voor de maker van Bitcoin staat de kleinste eenheid van een bitcoin bekend als een satoshi. Eén satoshi heeft een waarde van ongeveer 0,00005 euro, wat een zeer, zeer lage waarde is. Om één bitcoin te maken, heb je ongeveer honderd miljoen satoshi’s nodig. Volgens de huidige bitcoinwaarden, die erg fluctueren, heb je voor het maken van een euro bijna 17.800 satoshi’s nodig.

7. Verwerkingskracht

Het delven van bitcoins is duur; je betaalt veel in geld, tijd en elektriciteit. Voor het delven van bitcoins zijn servers nodig die voor dat specifieke doel worden gebruikt. Hoe sneller je de gegevens verwerkt, hoe sneller het blok kan worden toegevoegd aan de blockchain en hoe sneller je wordt beloond met bitcoins.

8. Beperkt aantal Bitcoins

Er is een limiet aan het aantal bitcoins op de markt: 21 miljoen. Op dit moment zijn er al 17 miljoen bitcoins in omloop; dat betekent dat bijna 80 procent van de 21 miljoen al is gemined. Maar maak je geen zorgen; tot 2140 zullen we nog steeds bitcoins hebben om te delven. Dit komt door de manier waarop miners worden beloond. Miners worden beloond met 12,5 bitcoins voor elk blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd, en elke vier jaar wordt de beloning gehalveerd. De volgende halvering zou moeten plaatsvinden in 2020, wanneer de beloning wordt teruggebracht tot 6,25 bitcoins.

9. Bitcoin verbod

Nog meer onbekend bitcoin nieuws: hoewel verschillende landen over de hele wereld, zoals Canada en Amerika, Bitcoin van harte hebben geaccepteerd, zijn er ook landen die dat niet hebben gedaan. Landen als Bolivia, IJsland, Bangladesh en Ecuador hebben het gebruik van bitcoins volledig verboden. Er zijn ook landen, waaronder India, Thailand en Iran, die hun inwoners hebben gevraagd voorzichtig te zijn met het gebruik van cryptocurrencies, maar ze niet volledig hebben verboden – ze accepteren het echter niet als wettig betaalmiddel.

10. Stroomverbruik

Ierland verbruikt elk jaar ongeveer 5.000 kilowattuur elektriciteit. Alle bitcoin mijnbouwbedrijven samen verbruiken ongeveer 60 terawattuur elektriciteit, wat neerkomt op ongeveer 6 x 1010 kilowattuur-een grote hoeveelheid stroom. Het hele land Ierland, de op één na dichtstbevolkte stad van Europa met een oppervlakte van 84.421 vierkante kilometer, verbruikt minder elektriciteit dan al deze farms bij elkaar.