‘Onana voelt niets voor Afrika Cup en wil bij Manchester United blijven’ – Voetbal International

De kans is niet groot dat Andre Onana actief zal zijn op de Afrika Cup. De doelman van Manchester United wil graag in Engeland blijven, meldt ESPN.

Dat is opvallend, omdat Onana tijdens het WK in Qatar uit de selectie van Kameroen werd gegooid. Bondscoach Rigobert Song kondigde daarna zijn terugkeer aan, maar de kans is groot dat Onana voorlopig niet terugkeert. Volgens ESPN focust Onana zich liever op Manchester United, dat belabbert draait en daarnaast verkeert de doelman zelf ook niet in beste vorm. Kiest Onana voor de Afrika Cup, dan mist hij sowieso meerdere competitiewedstrijden van Manchester United.