Morgen komt het Duitse Vonovia met haar resultaten over het afgelopen kwartaal naar buiten. De omzet van het bedrijf uit Unable To Collect Data For The Field ‘Tr.Headquarterscity’ And Some Specific Identifier(S). over dit jaar komt uit op 5.45 miljard euro. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. Dit is fors meer dan de omzet over 2022 toen het concern 4.15 miljard euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten Vonovia in beeld plus taxaties 2023

Wat betreft het resultaat rekenen De meeste analisten op een nettowinst van 1.77 miljard euro. Over dit jaar wordt door het gros van de analisten een winst per aandeel van 2.16 euro verwacht. De koers/winstverhouding komt hiermee op 12.6 te liggen.

Per aandeel rekenen de analisten op een dividend van 83 cent. Vonovia ‘s dividendrendement ligt dus op 3.05 procent. Het doorsnee dividend van de vastgoedbedrijven ligt op een prima 5.34 procent.

Recente koersdoelen rond de 33 euro

De meest recente adviezen voor…