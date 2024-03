Omzetdaling Henkel aldus consensus analisten

Maandag zal het Duitse Henkel haar cijfers over het afgelopen kwartaal publiceren. Over 2023 verdient het bedrijf uit volgens de gepolste analisten uit op 21.5 miljard euro. Dit is vrij beperkt minder dan de omzet over 2022 toen de omzet 22.4 miljard euro bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Henkel in beeld plus taxaties 2023

De analisten rekenen voor 2023 op een nettowinst van 1.73 miljard euro. Voor dit jaar ligt de consensus van het resultaat per aandeel op een winst van 4.36 euro. Op basis hiervan komt de koerswinstverhouding uit op 15.95.

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 1.89 euro. Henkel ‘s dividendrendement komt dus op 2.72 procent uit. Het gemiddelde dividendrendement van de chemiebedrijven ligt op een zeker aantrekkelijke 2.11 procent. Het is de verwachting dat het bedrijf op 25 april dat dividend van 1.89 euro uit zal gaan keren.

De marktkapitalisatie bedraagt op basis van het aantal uitstaande aandelen keer de…