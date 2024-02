Omzetdaling Deceuninck aldus consensus analisten, vrij hoog dividend

Deceuninck gaat morgen haar resultaten over het voorbije kwartaal uitbrengen. Volgens de meest recente rondvraag aan de analisten komt de totale omzet van het bedrijf uit dit jaar uit op 832.25 miljoen euro. Dit is aanzienlijk minder dan de omzet over 2022 toen het concern 974.1 miljoen euro ontving.

Historische omzetten en resultaten Deceuninck in beeld plus taxaties 2023

De meeste analisten gaan voor 2023 uit van een nettowinst van 30 miljoen euro. Over dit jaar wordt door het gros van de analisten een winst per aandeel van 22 cent verwacht. De koers-winst-verhouding ligt hiermee op 10.18.

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 7 cent. Het dividendrendement ligt zodoende op 3.13 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de industr. goederensector ligt op een relatief royale 3.03 procent.

Laatste koersdoelen rond de 4 euro

De laatste 3 adviezen voor het industriële goederenbedrijf zijn afkomstig van ING, DeGroof Petercam en Kepler Capital…