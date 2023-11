Omzet Nederlandse industrie met ruim 9 procent gedaald

Leestijd: < 1 minuut

Nederlandse industriële bedrijven hebben een significante omzetdaling ervaren in het derde kwartaal van 2023, zoals gerapporteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet lag 9 procent lager dan in dezelfde periode het jaar ervoor, met bijna alle sectoren van de industrie die een daling ondervonden.

Scherpe Daling in Specifieke Sectoren

De daling was het meest opvallend in de raffinaderijen en chemische sector, waar een omzetdaling van meer dan 23 procent werd genoteerd. Hier viel ook een aanzienlijke daling van 16,2 procent in de afzetprijzen op. Opmerkelijk is dat alleen de transportindustrie een lichte omzetstijging zag.

Voorzichtig Optimisme voor het Vierde Kwartaal

Ondanks de huidige terugval, verwachten de meeste industriële ondernemers dat hun omzet in het vierde kwartaal van dit jaar zal herstellen. Echter, het percentage ondernemers dat verwacht meer personeel aan te nemen is gedaald van 11,4 procent vorig jaar…