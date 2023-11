Omzet Lufthansa op hoogste niveau ooit aldus analisten

Morgen opent het Duitse Lufthansa haar boeken over het afgelopen kwartaal. De gemiddelde verwachting van de omzet van het bedrijf uit over dit jaar ligt volgens de analisten op 37.15 miljard euro. De totale omzet zou volgens de analisten dit jaar dan het hoogste in haar bestaan zijn. Dit is aanzienlijk meer dan de omzet over 2022 toen het bedrijf 32.77 miljard euro binnen kreeg.

Historische omzetten en resultaten Lufthansa in beeld plus taxaties 2023

De analisten rekenen voor 2023 op een nettowinst van 1.68 miljard euro. Op basis van de meest actuele analistenconsensus een houdt het bedrijf een winst per aandeel van 1.42 euro over. De koerswinstverhouding komt zodoende op 4.65 te liggen.

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 34 cent. Lufthansa ‘s dividendrendement bedraagt dus momenteel 5.15 procent. Het doorsnee dividendrendement van de luchtvaartbedrijven ligt op een summiere 0.57 procent. Het is de verwachting dat het bedrijf op 08 mei …