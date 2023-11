Omzet Apple daalt door teruglopende verkoop

De inkomsten bij Apple lopen gestaag terug. Voor het vierde kwartaal op rij zag het bedrijf de inkomsten uit verkoop terug lopen. Afgelopen kwartaal kwam er een “schamele” 89.5 miljard dollar in het laatje, 1% minder dan in het kwartaal er voor. Het mocht gezien alle voorspellingen geen verrassing heten. De resultaten vallen niet over de hele linie tegen. De verkoop van iPhones bereikte zelfs een record (43.81 miljard dollar). Tezamen met de inkomsten uit diensten (22.3 miljard dollar) zorgden deze meevallers er voor dat de uiteindelijke inkomsten boven verwachting uit kwam.

Verkoop iPads en Mac desktops vallen tegen

Dat er dit kwartaal wederom krimp is geconstateerd komt vooral door de tegenvallende verkoop van iPads en Mac desktops. Ook de verkoop van Apple Watch en smarthome speakers liep het afgelopen kwartaal terug. De grootste verliezer was zonder twijfel de Mac afdeling. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar liep daar de verkoop met…