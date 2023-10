Omzeilt mondjeskap miljonair Sywerth van Lienden hiermee het beslag van 29 miljoen euro op zijn huis?

Sywert van Lienden sloot met de overheid een mondkapjesdeal voor honderd miljoen euro. De winst die hij hierop heeft gemaakt bedraagt ruim 9,2 miljoen euro. Uiteraard was de verontwaardiging in heel Nederland groot.

BESLAG OP WONING SYWERT VAN LIENDEN

Waar hij eerst dacht ermee weg te komen, besloot het OM een beslag op zijn woning in Hilversum te leggen van 29,3 miljoen euro. Een woning die hij samen met zijn vriendin Ilse in 2018 had gekocht voor 410.000 euro.

Over deze zaak horen we eigenlijk al een tijdje niets meer. Maar bekendeburen ontdekt iets heel bijzonders. Iets wat niemand weet. Op 23 september j.l. heeft Sywert zijn helft van de woning verkocht aan vriendin Ilse, tevens de moeder van hun zoontje en dochtertje.

De woning werd getaxeerd op 505.000 euro, gelijk aan de hypotheek. Volgens de akte van verdeling moet Ilse hem, na een rekensom, een bedrag betalen van 155.335,37 euro wat zij inmiddels ook heeft gedaan.

Op dezelfde datum heeft zij een…