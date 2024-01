Omgaan met verschillende vergadertypes tijdens de vergadering

Regelmatig vergaderen is belangrijk om bepaalde werkzaken met elkaar af te stemmen, zodat je ook effectiever met elkaar kan samenwerken. Helaas komt het nog weleens voor dat bepaalde collega’s (onbedoeld) de harmonie verstoren. In dit artikel verkennen we vijf verschillende vergadertypes en geven we je een aantal strategieën om effectiever met hen om te gaan.

#1 De langdradige monoloog koning(in)

Deze persoon heeft de neiging om elke kans aan te grijpen voor een epische monoloog. Om dit type in toom te houden, kun je de vergadering structureren met een duidelijke agenda en tijdslimieten per onderwerp. Wat kan je nog meer doen om met de Langdradige Monoloog Koning(in) om te gaan tijdens de vergadering?