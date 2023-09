OMG: Jutta Leerdam laat Jake Paul iets héél bijzonders proeven

Jake Paul, de vechtjas en lover van Jutta Leerdam, is terug in het land. Dat betekent dat er weer rijkelijk met diepe teugen cultuur wordt gesnoven. En hoe leer je het Koninkrijk der Nederlanden beter kennen dan door haar delicatessen te proeven? Jutta besluit Jake daarom mee te nemen naar het walhalla van de Hollandse ambacht: de poffertjeskraam in Laren.

Vuurdoop in het Gooi

Het lijkt erop dat Jutta haar knaap graag blootstelt aan al het moois wat haar vaderland te bieden heeft. Zo brachten ze in het verleden al een uitstapje aan de Jumbo, vandaliseerde ze de tulpen in een bollenveld en maakte ze een boottocht op een Amsterdams kanaal. Maar dit bleken enkel wat opwarmertjes voor het échte werk: de ultieme vuurdoop in het Gooi.

‘Poffertjes for everybody’

Jake Paul onderging gister zijn ontgroening. Hij verlaat daarvoor zijn Amerikaanse habitat en versmelt langzaam maar zeker met de Hollandse meute. De tortelduifjes brachten namelijk een bezoek aan…