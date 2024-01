OMEN Transcend 32 OLED gaming monitor: veel snelle aansluitingen

De OMEN Transcend 32 4K UHD QD-OLED monitor valt op met een strakke witte achterzijde, vol met razendsnelle verbindingen voor video en data.

Ook HP mengt zich in de OLED gaming monitoren strijd, met de OMEN Transcend 32. Het scherm valt op met een strak design en snelle aansluitingen.

Je onderscheiden met een monitor is al lastig genoeg, maar het doen met een exemplaar dat gebruik maakt van exact hetzelfde paneel als vele concurrenten: ga er maar aan staan. Nu zijn er voor 32-inch 4K ultra hd oled monitoren twee opties, eentje van LG Display en eentje van Samsung. De tweede kwam iets eerder op de markt en die zullen we de komende tijd vermoedelijk vaker zien. Ook bij de Omen Transcend 32 UHD 240Hz OLED Gaming Monitor van HP, zoals het beeldscherm voluit heet. HP heeft in elk geval geprobeerd er wat bijzonders van te maken.

OMEN Transcend 32: toegankelijke en snelle aansluitingen

Net als bij smartphones bieden monitoren voornamelijk aan de achterkant…