Om te kotsen: Olcay Gulsen en Ruud de Wild weer bij elkaar

Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn zo’n vijf maanden geleden uit elkaar gegaan. Toch blijven de modepoes en de plaatjesspinner elkaar geregeld opzoeken. Gisteren hadden de twee weer een afspraakje en deze avond is onverwachts ‘spetterend’ afgelopen. Ze hebben de slaapkamer niet eens gehaald.

Overgeven

In een video op TikTok vertelt Olcay dat ze gister haar ex over de vloer had voor een zelfgemaakt etentje. Gulsen had een complimentje vast niet vervelend gevonden. Helaas kreeg de keukenprinses een heel andere reactie op haar met liefde bereidde maal.

Ok√©, Ruud had gewoon eerlijk kunnen zeggen dat de piepers te lang waren doorgekookt. In plaats daarvan besloot hij zijn mening iets explicieter duidelijk te maken. Namelijk door de muren van Olcay’s grachtenpand met gal te beschilderen. “Ruud voelde zich niet lekker en heeft later overgegeven,” vertelt Olcay. “Weet niet of dat door mijn kookkunsten komt, maar goed.” Aan zelfreflectie geen…