OM neemt volgende maand besluit over vervolging Marco Borsato

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar de beslissing of Marco Borsato voor de rechter zal moeten verschijnen zal niet lang meer op zich laten wachten. Zijn advocaat verwacht dat de beslissing volgende maand zal komen.

Aantijgingen Marco Borsato

In de afgelopen twee jaar zijn er ontzettend veel verhalen naar buiten gekomen over Marco Borsato. Zo kennen we allemaal de aantijgingen die gedaan zijn bij The Voice Of Holland, maar uiteindelijk werd hij hier niet voor vervolgd.

Voordat het verhaal van The Voice Of Holland naar buiten kwam, werd er al aangifte gedaan tegen Marco Borsato. Deze aangifte stond los van het programma. Marco Borsato zou een meisje van destijds vijftien jaar, onzedelijk hebben betast.

Alles werd destijds opgeschreven in haar dagboek die haar moeder en tijd later teruglas. Haar moeten werd via een fanclub vrienden met Marco, maar besloot voor het incident toch naar de politie te stappen. Afgelopen maart vertelde de moeder over de gebeurtenis.

Inmiddels zijn we…