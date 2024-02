OM komt met strafeisen in moordzaak Peter R. de Vries

De negen verdachten in de moordzaak van Peter R. de Vries horen woensdag de strafeisen van het Openbaar Ministerie. Tegen de vermeende schutter en chauffeur was al een levenslange celstraf geëist in de zomer van 2022. Maar delen van de strafzaak moesten opnieuw nadat het OM een nieuwe getuige had gepresenteerd.

Kamil E. en Delano G.

Naast de twee vermeende uitvoerders van de moord, Kamil E. (37) en Delano G. (24), staan zeven andere mannen terecht. Onder hen de vermeende ‘moordmakelaar’ en tussenpersoon Krystian M. Volgens de nieuwe getuige, ook wel aangeduid met het nummer 5089 of Eddy, heeft M. de moord geregeld in opdracht van een Marokkaanse man die hij ‘oom’ noemde. Volgens het OM gaat het hier om Ridouan Taghi. Die heeft deze beschuldiging eerder al ontkend. Hij is geen verdachte in deze zaak, maar wel in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

De zes andere verdachten zouden de moord op De Vries hebben…