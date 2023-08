OM eist zes jaar cel voor verdachten overval Mark Gillis

Mark Gillis stond vandaag in de rechtbank in Den Bosch tegenover de drie verdachten van zijn overval. Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel voor de verdachten.

De overval op Mark Gillis

In november 2021 is Mark Gillis, de zoon van Peter Gillis, overvallen. Na zijn werk is hij opgewacht bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer en door drie mannen naar binnen gesleurd. Er werd pepperspray in zijn gezicht gespoten en hij werd getaserd. Hij werd met tie rips vastgebonden en constant tegen het hoofd en lichaam geschopt en geslagen als hij vertelde dat er geen kluis was.

Er werd Mark door de overvallers vertelt dat ze de kluis toch wel zouden vinden en als hij het ze niet zouden vertellen, zijn vader, zus of broer dit wel zouden doen. Ze vertelden hem dat ze zijn hele gezin namelijk al hadden.

Voor Mark is dit een verschrikkelijke ervaring geweest waar hij op vandaag de dag nog last van heeft. Hij is bang om ‘s nachts aan te komen bij zijn huis, hij wordt wakker van geluiden en is…