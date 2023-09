Olof en Anne volgend jaar te zien in Nederlandse speelfilm

Het is mogelijk de collaboratie van de eeuw: ‘niks mis mee’-Olof en spiritueel hoogvliegster Anne, samen schitterend op het witte doek. Producent Dutch Filmsworks komt met een romantische comedy en heeft daarbij een rol in petto voor de meest iconische deelnemers van B&B Vol Liefde. Volgend jaar gaat de film in première en het belooft een ware kaskraker te worden.

Het plot

De Nederlandse film draait om workaholic Sarah. Wanneer het stadsmeisje op de bed and breakfast van haar tante past, ontdekt ze of het leven tussen de kippen in een Gronings dorp haar gelukkig maakt. De hoofdrollen worden belichaamd door Sanne Langelaar, Mingus Dagelet en Oscar Aerts.

Op zoek naar hartstocht

Olof en Anne zagen we dit jaar in het derde seizoen van datingshow B&B Vol Liefde. Beiden begonnen ze vol goede moed aan een reis op zoek naar hartstocht. Olof had graag zijn pensioenjaren willen slijten in het tropische paradijs van paradepaard Marian, waar Anne het liefst…