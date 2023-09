Olieprijs stijgt verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau van dit jaar, op de verwachting dat productieverlagingen door grote olieproducerende landen zullen leiden tot een mondiaal tekort aan olie in het vierde kwartaal.

Een oktoberfuture West Texas Intermediate ruwe oliesloot 1,8 procent hoger op 88,84 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste settlement sinds 11 november 2022. Brent-olie steeg 1,7 procent tot 92,23 dollar.

Een analyse van de organisatie van olie-exporterende landen OPEC laat zien dat als de groep zijn productieniveau van augustus van 27,45 miljoen vaten per dag tot het einde van het jaar volhoudt, de mondiale oliemarkt in het vierde kwartaal meer dan drie miljoen vaten per dag tekort zal komen, volgens Herman Wang van S&P Global Commodity Insights.

Dat tekort zou 1 miljoen vaten per dag groter zijn dan sommige energiehandelaren hadden voorzien, stelde Edward Moya van Oanda.

Als de economische cijfers uit…