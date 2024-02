Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 9 februari zijn gedaald/gestegen met 12,0 miljoen vaten naar 439,4 miljoen vaten.

De benzinevoorraden daalden met 3,7 miljoen vaten naar een totaal van 247,3 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,9 miljoen vaten tot 125,7 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 82,4 naar 80,6 procent.

Een dag eerder meldde het American Petroleum Institute al dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 8,52 miljoen vaten, terwijl de voorraden in Cushing, Oklahoma, de belangrijkste leverings- en opslaglocatie in de VS, met 512.000 vaten stegen. De benzinevoorraden daalden met 7,2 miljoen vaten en de…