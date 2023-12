Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 73,89 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper.

De olieprijzen daalden in reactie op het nieuws dat Angola uit de OPEC stapt. Het besluit volgt op plannen van het oliekartel om de olieproductie volgend jaar verder te beperken.

Angola is een van de grootste olieproducenten onder de Afrikaanse landen en produceerde volgens de meest recente informatie van de OPEC in november 1,13 miljoen vaten olie per dag.

Het nieuws dat Angola uit de OPEC stapt, doet de bezorgdheid toenemen dat er “toenemende druk binnen het OPEC-kartel is om de productie juist te verhogen”, zei Phil Flynn van The Price Futures Group.

“Op het eerste gezicht is dat Angola de OPEC verlaat niet zo’n groot probleem, omdat ze nauwelijks hun oliequota kunnen oppompen,” aldus de marktanalist. De zorg is echter dat “het vertrek van Angola een teken kan zijn van onderliggende spanning over het feit dat het…