Olcay Gulsen schreeuwt heel Schiphol bij elkaar: ‘Een aanslag’

Olcay Gulsen bevond zich vanochtend vroeg op Schiphol om een vlucht naar Salzburg te pakken. Binnen een mum van tijd was iedere reiziger ervan op de hoogte dat Gulsen in the house was, want ze heeft vervolgens het hele vliegveld bijeen gekrijst. “Iedereen keek naar me.”

‘Zo hard geschreeuwd’

“AMS-SZG”, deelde Olcay vanochtend vroeg op Instagram. Maar niet veel later schrok Olcay zich helemaal het apezuur. “Ik heb twee muizen gezien onderweg naar de gate.”

Gulsen heeft toen moord en brand gegild. “Zo hard geschreeuwd… Mensen om mij heen dachten vast dat er een aanslag was.”

Sfeer bederven

Inmiddels is de onderneemster geland op locatie en van de schrik bekomen. Op Instagram plaatst mevrouw alweer volop foto’s van de trip en hoe ze charmant door de straten flaneert. Het is te hopen voor haar dat er geen knaagdieren komen huishouden in Salzburg, anders is de sfeer zo bedorven.

