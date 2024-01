Olcay Gulsen koopt appartement van Ruud de Wild. Zie foto’s

In 2022 kocht Ruud de Wild het appartement onder dat van Olcay Gulsen. Zij hadden op dat moment een relatie. Ruud kocht deze voor 1,250.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen an 1,5 miljoen euro.

MILJOENEN SCHULD RUUD DE WILD

Na de breuk kocht hij een andere woning in Amsterdam met een hypotheek van 1,8 miljoen euro totaal. Hierdoor werd hij eigenaar van een miljoenen schuld. Maar gelukkig is daar zijn ex Olcay.

OLCAY GULSEN KOOP

Olcayj heeft , zo bevestigde zij aan RTL Bouelvard, nu het appartement van Ruud de Wild, die onder haar apparrtement ligt, gekocbt en verlost hem hierdoor van een hypotheek van 1,5 miljoen euro. Een lief gebaar en voor Olcay een start van een nieuw leven.

Voor hoeveel zij het appartement heeft gekocht is nog niet bekend. Stay tuned!