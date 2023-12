Olcay Gulsen is op een dak in Turkije geklommen omdat ‘de wereld vergaat!’

Olcay Gulsen is in het verleden op het dak van haar oma’s huis geklommen omdat ze in de verontstelling was dat de wereld zou vergaan. “We namen huilend afscheid van elkaar,” vertelt ze in een video op TikTok.

Olcay is ooit met haar hele familie op een kramakkel huis in Turkije geklommen. Waarom? Omdat er een bebaarde baby ten aarde was gekomen die vanaf zijn geboorte meteen kon praten. Het hele dorp was in rep en roer: dit móést een voorteken zijn dat de wereld zou vergaan!

Huilend afscheid

De onderneemster was destijds zeven jaar oud en woonde vermoedelijk nog in Turkije. “Het was 1987. De wereld zou gaan eindigen en we moesten allemaal op een dak gaan zitten,” vertelt Olcay in een video op TikTok. “Ik vond het mega eng. Iedereen nam huilend afscheid van elkaar.”

Duivelse baby

Ze benoemt dat haar opa en oma in een krakkemikkig huisje wonen en dat ze de hele nacht op dat gammele dak moest…