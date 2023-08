Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn uit elkaar

Relatiebreuk van Ruud en Olcay

Gisteren schreef Reality.nl over de boze Instagram-post van Ruud de Wild. Uit deze post konden we opmaken dat het niet zo goed ging in de relatie van Ruud de Wild en Olcay Gulsen. Yvonne Coldeweijer deelde gisteren dat de twee nog wel samen zouden zijn, maar schijnbaar is het koppel al een tijdje uit elkaar.

In hun documentaireserie Ruud & Olcay hebben we een kijkje kunnen nemen in het liefdesleven van de twee. We konden zien hoe ze omgingen met hun verschillen en hoe zij elkaar aanvulden. In mei schreven we al dat de docuserie Ruud & Olcay voor de nodige kijkcijferpaniek bij de NPO. Het was niet zo’n succes als ze hadden gehoopt.

Olcay Gulsen en Ruud de Wild uit elkaar

Olcay Gulsen en Ruud de Wild bevestigen de geruchten die al een tijdje rondgingen. De twee hebben besloten een punt achter de…