OKX breidt samenwerking met McLaren Racing in Formule 1 uit

In een recente ontwikkeling in de wereld van de Formule 1, heeft cryptocurrency exchange OKX de samenwerking met McLaren Racing uitgebreid. Deze stap zorgt ervoor dat het OKX-logo prominent zichtbaar zal zijn op de raceauto’s van McLaren gedurende het Formule 1-seizoen van 2024.

OKX-logo op auto’s voor 20 van de 24 races

Voor 20 van de 24 races van het aankomende seizoen zal het OKX-logo te bewonderen zijn op de zijpanelen van de F1-wagens van McLaren. De auto’s zullen een kleurstelling hebben die is geïnspireerd op het ‘Stealth Mode’-ontwerp van OKX en McLaren, een design dat eerder te zien was tijdens de Grand Prix van Singapore en Japan in 2023.

Haider Rafique, de hoofdmarketingfunctionaris van OKX, gaf aan dat de uitbreiding van de sponsorovereenkomst met McLaren een logische vervolgstap was. Dit vanwege de aanzienlijke verhoging van de merkbekendheid die OKX heeft bereikt door de samenwerking. De sidepods van de raceauto’s worden gezien als een zeer…