Ogawa gaat na jaren afwezigheid concurrentie aan met Ueda bij Japan – Voetbal International

Koki Ogawa is opgeroepen voor het nationale elftal van Japan. De spits van NEC is voor het eerst dit decennium geselecteerd voor zijn land.

De prestaties die Ogawa in de Eredivisie levert, zijn bij Japan-bondscoach Hajime Moriyasu niet onopgemerkt gebleven. Met name in 2024 is de aanvaller op dreef. In totaal kwam Ogawa zes keer tot scoren in twaalf officiële wedstrijden. Mede door zijn doelpunten plaatsten de Nijmegenaren zich voor de KNVB-bekerfinale tegen Feyenoord.