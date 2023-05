Top 20 Offline Games voor Android (Geen Internet Nodig!)

Voor de beste offline Android spellen heb je geen internetverbinding nodig. Ze zijn perfect voor lange woon-werkverkeer en om tijd te verdrijven als je niet thuis bent.

Hier zijn onze toppers voor de beste offline spellen voor Android in elk belangrijk genre.

1. Power Hover

Als een robot die op een hoverboard door een verlaten wereld cruist je niet leuk in de oren klinkt, dan weten we niet wat wel. Jouw taak in deze schijnbaar lege wereld is om de stroom te herstellen voor je robotdorp waarvan de elektriciteit is gestolen, door de proef met batterijen te volgen die de dief heeft achtergelaten.

Het meeste wat Power Hover zo aantrekkelijk maakt zijn de prachtige graphics en het levelontwerp. Zweven door woestijnen, ijzige bergen, oceanen, grotten, torens en meer en allerlei creatieve obstakels ontwijken is niet iets wat je zo vaak ziet in mobiele spellen.

Het concept van het spel is vrij eenvoudig en de gameplay ook, maar pas op de hogere niveaus begin je te merken dat het eigenlijk niet zo makkelijk is als het klinkt. Wij raden Power Hover aan als je op zoek bent naar een leuke, ongedwongen ervaring om wat tijd te doden.

2. Jungle Marble Blast

Jungle Marble Blast is een van de beste offline android spellen

Helaas werkt de klassieker Zuma niet zonder internetverbinding, maar sommige van zijn vele knock-offs wel. Onder hen vonden we Jungle Marble Blast het leukst.

De graphics zijn niet zo vloeiend, maar dat is geen belangrijke klacht. De gameplay is nog even leuk als altijd. Tik overal op het scherm om te schieten; tik op de kever om te wisselen tussen de twee gekleurde bollen die je hebt. Schiet de bollen naar de ketting die rond de kaart loopt om reeksen van drie of meer te maken.

En waar mogelijk, haal die power-ups om de ketting terug te sturen, een groot stuk in één kleur te veranderen, of ze de vergetelheid in te schieten. Jungle Marble Blast past perfect in de groep van beste offline spellen voor Android. Het is klein, langdurig en gratis.

3. Flick Soccer 22

Voetbal (voetbal) is ’s werelds populairste sport, dus is het logisch dat de Play Store vol staat met voetbalspelletjes. Veel daarvan zijn geweldig, maar als je offline bent, wil je blijven spelen zonder te wachten op herkansingen.

Flick Soccer is een jaarlijks bijgewerkt spel met mooie graphics, accurate gameplay en een goede physics engine. Het enige wat je hoeft te doen is doelpunten maken. Veeg de bal in de juiste baan om hem langs de keeper en verdedigers te krijgen, en misschien zelfs de bewegende bullseye te raken als je kunt.

Richt je op boosts zoals meer tijd, dubbele punten, enzovoort om je score te verhogen. Of je nu de gelimiteerde trappen of precisietrappen wilt, Flick Soccer zal je vermaken.

4. Sudoku (door Fassor)

Sudoku van Fassor is een van de beste offline spelletjes voor Android

Sudoku by Fassor in actie op een Android toestel in offline modus

De Play Store is tot de nok toe gevuld met Sudoku spelletjes, en veel daarvan werken ook offline. De Sudoku van Fassor is niet objectief superieur; het is gewoon degene die we het leukst vinden en die perfect werkt.

Deze Sudoku doet de basis goed, en dat is alles wat je soms wilt. Er zijn vier vaardigheidsniveaus en een timer om te testen hoe snel je elk type kunt voltooien. Een van de hoogtepunten van Fassor is dat je meerdere ruwe getallen in een cel kunt schrijven – maar wees gewaarschuwd, hier staat een straf van 30 seconden op.

Je kunt op elk moment controleren of je alles tot nu toe goed hebt opgelost, maar ook daarvoor staat een straf. Die tijdstraffen tellen op en verpesten je totale score. En als je weer verbinding maakt met internet, is dat wat je vrienden te zien krijgen.

5. Traffic Rider

Als je van de informatiesnelweg van het internet af bent, ga dan naar een andere virtuele snelweg. Stap op je motor in Traffic Rider en ontwijk het stadsverkeer terwijl je een waanzinnige sprint naar de finish maakt in first-person.

Traffic Rider speelt als een eindeloze racer, waarin je steeds sneller moet gaan om de finish te bereiken zonder te crashen. Maar de missiemodus maakt het eigenlijk een beetje leuker dan andere eindeloze racers, omdat je kunt racen met specifieke doelen in plaats van gewoon gedachteloos door te zoomen.

Je kunt zelfs kiezen voor andere modi zoals tijdritten of een eenvoudige eindeloze renner. Zorg er wel voor dat je eerst de missiemodus haalt, want daarmee speel je een paar coole superbikes vrij om je behoefte aan snelheid te stillen.

Als je geen 100MB opslagruimte hebt voor Traffic Rider, probeer dan de eerdere titel van dezelfde spelontwikkelaar, Traffic Racer. Dat is ook heel goed, maar het is beperkt tot een endless runner en heeft geen missiemodi.

6. Asphalt Nitro

In tegenstelling tot de gigabytes die zijn broers nodig hebben, neemt Asphalt Nitro slechts 110 MB ruimte in beslag – en het werkt zelfs op oudere hardware.

Nitro is een uitgeklede versie van de populaire high-end Asphalt autoraceserie. De graphics zijn niet zo goed, maar de gameplay is solide. Stap in je auto, ga de strijd aan en blijf je wagen upgraden. Er zijn 125 niveaus van oplopende moeilijkheidsgraad om te doorlopen, wat genoeg racetijd is.

Er zijn tonnen goede racegames, maar die hebben vaak een internetverbinding nodig. Asphalt Nitro voldoet perfect aan de “gratis, offline, lange speeltijd” eisen. Geen wonder dat het eerder werd uitgeroepen tot een van de beste gratis Android spellen.

7. Major Mayhem 2

Het is moeilijk aan te geven hoe leuk Major Mayhem 2 is. Het is een van de fantastische mobiele spellen van Adult Swim met een lange campagne voor één speler.

Je speelt als het titulaire personage, dat een reeks slechteriken uitschakelt. Het spel is opgezet als een schiettent. Vijanden komen tevoorschijn uit schuilplaatsen, en je tikt om ze te doden (of gooit bommen als je bijzonder kwaad bent).

De vijanden zullen ook proberen je neer te schieten, dus zorg ervoor dat Major Mayhem zelf niet te veel schade oploopt. Verdien bonussen voor headshots, killing sprees en cool kills, en upgrade je wapens wanneer je kunt.

8. Kingdom Rush

Als je van strategiespellen houdt, blijft Kingdom Rush een van de beste tower defense titels die er zijn, ondanks dat het al een decennium oud is. Het doel is eenvoudig: bescherm je koninkrijk tegen kwade krachten door verdedigingstorens te bouwen, troepen in te zetten en magische spreuken te gebruiken.

Er zijn vier soorten torens: boogschutterstorens die pijlen schieten, barakken die melee troepen inzetten, magiërsgilde dat magische bouten schiet, en artillerietorens die gebiedsschade uitdelen.

Er zijn 50+ vijandentypen en 10+ eindbazen, elk met verschillende vaardigheden en uithoudingsvermogen. Door vijanden te doden verdien je goud dat je moet gebruiken om je torens te upgraden om je koninkrijk te verdedigen tegen steeds grotere en weerbaardere vijandelijke hordes.

9. Zeeslag 2

Ken je het goede oude spel Slagschip nog? Jij en je tegenstander zetten je schepen uit op een rasterkaart en schieten raketten af op coördinaten, in een poging ze allemaal tot zinken te brengen. Deze digitale recreatie, Sea Battle 2, is net zo leuk als het origineel.

Offline kun je tegen de AI spelen en steeds beter worden. Maar je kunt dit spel ook in multiplayer spelen via Bluetooth. Dat klopt; dit is het enige spel op de lijst dat twee spelers toestaat zonder dat je een internetverbinding nodig hebt.

In feite kunnen twee mensen het via één telefoon spelen, om de beurt. Dus zelfs als je medepassagier het niet geïnstalleerd heeft, kunnen jullie je tijdens de vlucht vermaken. Met smartphones kun je andere bordspellen spelen, maar niets komt in de buurt van Sea Battle 2.

10. Tank Hero: Laser Wars

Tank Hero: Laser Wars komt niet voor in de gebruikelijke “offline game” collecties, hoewel het een van de beste offline games is die je op Google Play kunt vinden.

Je speelt de titulaire Tank Hero en schakelt alle andere tanks uit met je laserkanon. In elk level moet je alle andere tanks op de kaart vernietigen. De top-down shooter laat je je tank besturen met een virtuele joystick, terwijl je overal op het scherm kunt tikken om te schieten.

Natuurlijk is het niet zo eenvoudig. Naarmate je verder komt, vind je verschillende soorten tanks, power-ups en duivelse doolhoven die je taak uitdagend maken. Maar vergeet niet dat lasers tegen muren stuiteren, dus gebruik dat in je voordeel.

11. Shadow Fight 2

Sinds de dagen van Mortal Kombat en Street Fighter zijn één-op-één vechtspellen een geweldige manier om de tijd te doden. Op Android moet je Shadow Fight 2 eens proberen.

Je zult veel moves moeten leren om een echte krijger te worden. Het spel heeft twee actieknoppen (stoten en trappen) en een richtingspad. Leer de combinaties, en je zult spoedig een fantastische ninja zijn.

De tweedimensionale kunststijl van Shadow Fight, met silhouetten in plaats van personages, draagt bij aan zijn charme. Het gaat hier om het vechten, niet om franje. Een offline Android spel dat het proberen meer dan waard is!

12. Plants vs. Zombies 2

Plants vs. Zombies 2 was een hit toen het in 2013 op de markt kwam. Hoewel er enkele jaren zijn verstreken, is het nog steeds een van de beste strategiespellen op mobiel.

Je taak is vrij eenvoudig in PvZ2. Je hebt een reeks planten met verschillende vaardigheden. Zombies willen je erf infiltreren en je doden. Zet de planten zo neer dat ze de zombies kunnen vernietigen voordat de ondoden schade kunnen aanrichten.

Zoals bij elk strategiespel wordt het moeilijker naarmate je verder komt. Hoewel het spel agressief aandringt op in-app aankopen, hoef je niets te kopen om van dit spel te genieten.

13. Alto’s Odyssey

Op het eerste gezicht lijkt dit de zoveelste endless runner. Maar speel Alto’s Odyssey een tijdje, en je zult beseffen dat er iets aan is waardoor je het onmogelijk kunt neerleggen.

Misschien zijn het de graphics en de muziek. Eindeloze hardlopers zijn meestal hectisch, maar dit spel gaat tegen de trend in en maakt er een rustgevende, kalmerende ervaring van. Je zult jezelf ontspannen terwijl je over zandduinen glijdt, springt om punten te verzamelen, obstakels ontwijkt en backflips en dubbele backflips uitvoert voor stijlbonussen.

Alto’s Odyssey brengt niets nieuws in de wereld van de hardlopers, maar is desondanks zeer vermakelijk. Daarom is het een van de beste gratis offline spellen voor Android.

14. Quizoid

Die geweldige hersenspelletjes met meerdere spelers werken niet offline. Bij Quizoid gaat het erom jezelf uit te dagen, niet iemand anders. Net als andere dergelijke apps stelt Quizoid een vraag met meerdere antwoorden, en jij moet de juiste kiezen.

Maar omdat het jij tegen de AI is, zijn er wat meer spelmodi. Je kunt bijvoorbeeld 20 vragen met de computer spelen, of je kunt een getimede ronde spelen om er zoveel mogelijk te beantwoorden.

Quizoid heeft meer dan 7.000 triviavragen in 17 categorieën zoals entertainment, sport, wetenschap, politiek, geschiedenis en meer. Helaas zijn categoriegebonden quizzen alleen beschikbaar in het betaalde pro-pakket.

15. Into the Dead 2

Terwijl het originele spel een eindeloze loper met zombie-thema is, bevat het vervolg Into the Dead 2 zeven hoofdstukken en 60 levels. Het beste deel van het spel is zeker de verhaallijn: jij, James, moet naar je zus Helen en dochter Maggie die net zo worstelen om de zombie-apocalyps te overleven als jij.

Wat het verhaal zo boeiend maakt zijn je gesprekken met Helen en Maggie als ze je bijpraten over hun uitdagingen, bijna-doodervaringen, ontsnappingen en inzinkingen. En alsof dat nog niet griezelig was, heeft het verhaal ook nog eens meerdere eindes!

We weten zeker dat je ook zult genieten van het upgraden van je wapenarsenaal en van de hulp van verschillende dieren bij het afslachten van zombies. Hoewel een offline spel, heeft Into the Dead 2 verschillende zijverhalen, een endless runner modus, en verschijnen er regelmatig nieuwe evenementen om aan mee te doen.

16. Once Upon a Tower

Once Upon a Tower zet veel spelelementen op hun kop. In plaats van een prins die een prinses uit een toren redt, is de prins dood, en de prinses schopt wat kont met een voorhamer om aan de draak te ontsnappen. En in plaats van een toren te beklimmen, graaft ze naar beneden.

Onderweg moet ze het opnemen tegen allerlei soorten monsters, van ogres tot spinnen die tegen muren op kunnen klimmen. En dan zijn er nog de vallen die uit het niets opduiken. En alsof dat nog niet genoeg is, moet ze snel zijn, of de draak verwoest alles met zijn vurige adem. Vergeet ook de andere vijand niet: de zwaartekracht zelf.

Verzamel munten en power-ups wanneer je kunt; je hebt ze nodig om de levels te halen en uit de toren te ontsnappen. Once Upon a Tower is ontzettend leuk en schijnbaar eindeloos, waardoor het een van de beste offline Android spellen is die er zijn.

17. Swordigo

Swordigo heeft alles wat je van een ouderwets platformspel mag verwachten: een intrigerend verhaal, creatief levelontwerp, een verscheidenheid aan monsters met unieke krachten, upgradebare wapens en pantsers, verborgen schatten, magische spreuken, en een werkelijk verbazingwekkend einde dat we niet voor je zullen verklappen.

Elke map geeft je een ander gevoel; terwijl sommige ontspannen en huiselijk zijn, zijn andere eng en gevuld met uitdagende puzzels, doolhoven en vijanden. En deze ervaring wordt versterkt door de achtergrondmuziek die precies past bij de sfeer van elke map.

De besturing reageert ook heel goed; we hebben nooit problemen ondervonden tijdens het spelen. Het spel heeft voorwerpen die je kunt kopen, maar dat is echt niet nodig om het spel te winnen. Verken verschillende kaarten, versla monsters en ga op avontuur in Swordigo!

18. Crossy Road

Crossy Road is veel verslavender dan je zou denken en is indrukwekkend gratis verkrijgbaar, ondanks de hoeveelheid werk die erin is gaan zitten. De 8-bit pixel art stijl is prachtig.

Je bestuurt een kip die gewoon de weg wil oversteken. Tik om één baan vooruit te gaan; veeg in een willekeurige richting om die kant op te gaan. Vermijd de auto’s op de snelwegen en de beekjes op je pad, en haal zo vaak mogelijk het veilige groene gras. En je moet snel bewegen! Je zult jezelf gek maken door te proberen je eigen hoge score te overtreffen.

Het belangrijkste is dat het, ook al is het repetitief, nooit gaat vervelen, zodat je het urenlang kunt spelen.

19. Smash Hit

Smash Hit was een van de meest verslavende spellen ver terug in 2014, en het houdt nog steeds stand als een gegarandeerde goede tijd. Het is een beetje vreemd om het een shooter te noemen, maar dat is in wezen wat het is en het behoort tot de beste offline mobiele spellen.

Het speelt vanuit een first-person perspectief en vereist dat je stalen ballen naar glazen voorwerpen gooit om ze in stukken te slaan. Het opbouwen van een keten van succesvolle treffers en het uitschakelen van alle glazen geeft je bonussen, zoals het vergroten van het aantal stalen ballen dat je tegelijkertijd lanceert.

De hele tijd ga je langzaam vooruit door de levels, en het tempo wordt hoger naarmate je verder komt. Zorg ervoor dat je niet geraakt wordt door een glazen voorwerp, en je verslaat het spel in een mum van tijd. Maar het is niet zo gemakkelijk als het lijkt.

20. Ski Safari 2

Ski Safari 2 is het tegenovergestelde van Alto’s Odyssey. Terwijl de laatste bedoeld is om je te ontspannen, is de eerste een eindeloze runner vol actie waarin je een lawine probeert te ontlopen, terwijl je bovenop verschillende dieren rijdt die hetzelfde proberen te doen.

En als je toch bezig bent, waarom laat je je dan niet zien en doe je geen trucs zoals 360 spins, handstanden en snowboard nose-grabs, en maak je poses in de lucht om een extra boost te krijgen?

Als de besneeuwde bergen je ooit vervelen, kun je vijf andere kaarten verkennen – elk met een unieke set dieren en natuurrampen zoals tornado’s, vulkaanuitbarstingen en meer. Je kunt ook nieuwe uitrusting, kostuums en voertuigen kopen met de munten die je onderweg hebt verzameld.