Officier van Justitie legt miljoenenbeslag op alle huizen van veroordeelde voetballer Quincy Promes!

De rechtbank neemt het Promes extra kwalijk omdat hij voor velen een voorbeeld is. Hij pronkt met zijn rijkdom en probeert zijn aanzien volgens de rechtbank te vergroten door zich bezig te houden met internationale drugshandel.





Dit is overigens zijn tweede veroordeling. in korte tijd. In juni vorig jaar kreeg hij anderhalf jaar cel voor zware mishandeling. Hij zou zijn neef met een mes hebben gestoken. Deze heeft op een pand in Utrecht van Promes beslag laten leggen voor 630.000 euro.





Beslag door Officier van Justitie





Maar nu is ook de Officier van Justitie in Amsterdam tot actie overgegaan. Twee weken geleden heeft de deurwaarder in zijn opdracht conservatoir…