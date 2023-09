Officieel afscheid van Marco Borsato: Leontine koopt eigen woning

Verzoening van de baan

Eerder werd al bekend dat de villa van Marco en Leontine te koop staat. Ondanks dat Leontine altijd heeft gezegd dat ze Marco zal steunen, lijkt het met de verkoop van het huis er niet op dat de twee nog samen gaan komen. In 2020 was het stel al gescheiden, nadat er in 2019 naar buiten kwam dat Marco was vreemdgegaan op Leontine.

Het samen wonen met John Huiberts, schijnt ook van de kaart te zijn. Leontine heeft ondertussen een schitterend en romantisch landhuis weten te bemachtigen in Huizen in het Gooi, waar ook Linda de Mol woont. Marco is ook stappen aan het maken, naar een nieuw leven. Hij kocht namelijk na de scheiding een penthouse in Alkmaar, waar hij samen woont met zoon Luca.

Prijs nieuwe landhuis

Het gaat om de helft van een dubbel landhuis. Leontine kocht het landhuis voor een bedrag van 1.075.000 euro bij de vraagprijs van 1.195.000 euro. Het is Leontine dus gelukt om 120.000 euro van de vraagprijs af te halen.

Op het landhuis heeft ze een hypotheek…