“Offert Monique op voor André Hazes”

André Hazes lijkt weer op het juiste pad te zijn. Hij overwon zijn drugs – en drankverslaving. Er is ook iets opgevallen bij zijn vriendin Monique Westenberg.

Maar er is nog iets anders opgevallen bij zijn vriendin Monique Westenberg. Journaliste Tina Nijkamp deelt haar gedachten hierover in haar column in ‘De Telegraaf’.

In de woorden van Tina: “Het gaat bij André Hazes altijd over zichzelf. Me, myself and I.”

“Hij raakt niet uitgepraat over zijn eigen psyche; in ieder interview doet hij weer alsof hij bij de psychiater op de divan ligt.”

“Lag hij daar maar een keer, want het is voor de hele buitenwereld duidelijk dat zijn narcisme alleen maar toeneemt. Wie roept dit een halt toe?”

Tina keek naar de seizoensopener van de soapserie van de zanger. Volgens haar is deze Hazes-soap een enorme…