Offensieve portefeuille I ASMI en Besi smaakmakers in 2023

De Offensieve portefeuille heeft er in lijn met de markt een mooi beursjaar op zitten. Het rendement van de portefeuille sinds de start van het jaar, gemeten tegen de slotkoersen van 28 december, bedraagt 21%. Circa 63% van de portefeuille is belegd in aandelen. De cashpositie die we kunnen inzetten als zich nieuwe mogelijkheden voordien, bedraagt afgerond 37%.

Druk op groeiaandelen

2023 bleek een volatiel jaar voor beleggers in aandelen. Ook de Offensieve portefeuille kende gedurende het jaar behoorlijke schommelingen. Het was een jaar waarin veel aandacht ging naar renteverhogingen en de bestrijding van inflatie. De rente werd door centrale bankiers in de Verenigde Staten en Europa…