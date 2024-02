of hoe Flavio Briatore de paddock uit werd geschopt

Opzettelijk je auto de vangrail inrijden om een teamgenoot te bevoordelen. Op zich is dat natuurlijk al geheel tegen de natuur van een coureur in, maar het wordt pas echt nasty als dat gebeurt in opdracht van een teambaas.

Het seizoen van 2008 is een van spannendste in de historie van de Formule 1. De sport is nog maar net bekomen van Spygate, het schandaal dat bijna een einde maakt aan McLaren. In de nasleep van dat spionageschandaal is Fernando Alonso vertrokken bij de bestrafte stal uit Woking en in 2008 teruggekeerd op het oude vertrouwde nest Renault, het team waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen was geworden. Bij Renault wordt Alonso herenigd met zijn manager Flavio Briatore en hij krijgt er de jonge Braziliaan Nelsinho Piquet als teamgenoot.

Renault kent na het vertrek van Alonso een vormdip. Na de titels van 2005 en 2006 heeft het in 2007 de vierde auto, achter de McLarens, Ferrari’s en BMW-Saubers. Alleen de diskwalificatie van…