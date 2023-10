OCI | Tijd nodig om grillig karakter van zich af te werpen

OCI is nog niet een heel bekende naam onder Nederlandse beleggers, maar toch staat de onderneming langer genoteerd aan het Damrak dan bijvoorbeeld ASR of Adyen. Eind januari ging het aandeel alweer het elfde jaar in van het beursbestaan aan Euronext Amsterdam. De geschiedenis van de onderneming gaat echter veel verder terug.

Orascom Construction Industries werd in 1976 als bouwbedrijf opgericht in Egypte. In de jaren ’90 groeide het concern via een serie overnames uit tot een grote speler op de wereldwijde cementmarkt. Die sterke positie werd in 2007 verzilverd via de verkoop van de cementtak voor bijna €11 mrd aan het Franse Lafarge. Het overgrote deel van de opbrengst…