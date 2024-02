OCI keert minimaal 3 miljard dollar uit

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal van 2023 de resultaten flink zien teruglopen en besloot het dividend op te schorten, in aanloop naar een uitkering van minimaal 3 miljard dollar uit de verkoopopbrengst van twee desinvesteringen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de kunstmestfabrikant.

CEO Ahmed El-Hoshy sprak van een “uitdagend jaar” voor OCI, waarin een belangrijke transformatie plaatsvond.

In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 45 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met 54 procent terugliep tot 310 miljoen dollar.

OCI verklaarde deze afnames door prijsdalingen, die deels werden opgevangen door lagere gasprijzen in Europa en de VS. Op kwartaalbasis steeg de aangepaste EBITDA wel met 28 procent als gevolg van een herstel in de ammoniakprijzen.

Onder de streep restte er afgelopen kwartaal een nettoverlies van 46 miljoen dollar. Een jaar eerder werd er nog een nettowinst van 205 miljoen dollar…